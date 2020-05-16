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Белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии
16.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по традиции белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
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Сегодня по традиции белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных,...
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