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Белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

16.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня по традиции белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
 
 
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Сегодня по традиции белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных,...
 
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