ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Еще 300 белорусов смогли вернуться на родину

16.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С середины марта помощь в возвращении на родину оказали 8 тысячам белорусских граждан. Это сообщили в МИД нашей страны. Все люди в той или иной степени столкнулись с проблемами из-за закрытия границ ввиду карантина. Только за последнюю неделю домой вернулись 300 наших соотечественников. Хотя границы начали понемногу открываться, а карантинные ограничения - смягчаться, МИД рекомендует пока воздержаться от поездок за рубеж.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С середины марта помощь в возвращении на родину оказали 8 тысячам белорусских граждан. Это сообщили в МИД нашей страны. Все люди в той или иной степени столкнулись с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Санатории Минской области обеспечат уход за пожилыми и инвалидами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика