Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще 300 белорусов смогли вернуться на родину С середины марта помощь в возвращении на родину оказали 8 тысячам белорусских граждан. Это сообщили в МИД нашей страны. Все люди в той или иной степени столкнулись с...

С середины марта помощь в возвращении на родину оказали 8 тысячам белорусских граждан. Это сообщили в МИД нашей страны. Все люди в той или иной степени столкнулись с проблемами из-за закрытия границ ввиду карантина. Только за последнюю неделю домой вернулись 300 наших соотечественников. Хотя границы начали понемногу открываться, а карантинные ограничения - смягчаться, МИД рекомендует пока воздержаться от поездок за рубеж.