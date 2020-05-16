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Еще 300 белорусов смогли вернуться на родину
16.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС середины марта помощь в возвращении на родину оказали 8 тысячам белорусских граждан. Это сообщили в МИД нашей страны. Все люди в той или иной степени столкнулись с проблемами из-за закрытия границ ввиду карантина. Только за последнюю неделю домой вернулись 300 наших соотечественников. Хотя границы начали понемногу открываться, а карантинные ограничения - смягчаться, МИД рекомендует пока воздержаться от поездок за рубеж.
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С середины марта помощь в возвращении на родину оказали 8 тысячам белорусских граждан. Это сообщили в МИД нашей страны. Все люди в той или иной степени столкнулись с...
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