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Лунный календарь дачника. 17 -23 мая

16.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

17 мая – проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями.

18 мая – не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы.

19 мая – подготовьте новые грядки. Скоро придет пора повторных посевов.

20 мая – идеальное время для посадки корнеплодов и клубневых культур.

21 мая – подкормите растения органикой.

22 мая - удалите дикую поросль на деревьях и кустарниках. Иначе она отнимет питание у культурного растения.

23 мая – полив растений не желателен. Это может привести к загниванию корней.
 
 
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17 мая – проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями. 18 мая – не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы. 19 мая –...
 
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