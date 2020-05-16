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Лунный календарь дачника. 17 -23 мая
16.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT17 мая – проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями.
18 мая – не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы.
19 мая – подготовьте новые грядки. Скоро придет пора повторных посевов.
20 мая – идеальное время для посадки корнеплодов и клубневых культур.
21 мая – подкормите растения органикой.
22 мая - удалите дикую поросль на деревьях и кустарниках. Иначе она отнимет питание у культурного растения.
23 мая – полив растений не желателен. Это может привести к загниванию корней.
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17 мая – проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями. 18 мая – не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы. 19 мая –...
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