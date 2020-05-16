Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 17 -23 мая 17 мая – проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями. 18 мая – не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы. 19 мая –...

17 мая – проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями.18 мая – не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы.19 мая – подготовьте новые грядки. Скоро придет пора повторных посевов.20 мая – идеальное время для посадки корнеплодов и клубневых культур.21 мая – подкормите растения органикой.22 мая - удалите дикую поросль на деревьях и кустарниках. Иначе она отнимет питание у культурного растения.23 мая – полив растений не желателен. Это может привести к загниванию корней.