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Минчан приглашают на неделю сирени в Ботанический сад
16.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПолюбоваться цветущей сиренью в сирингарии можно ежедневно, кроме понедельника. В Ботаническом саду насчитывается более 200 сортов. Среди них виды, выведенные в России, Украине, Германии, Нидерландах, США и Канаде. Неделя сирени пройдет с 16 по 24 мая.
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Полюбоваться цветущей сиренью в сирингарии можно ежедневно, кроме понедельника. В Ботаническом саду насчитывается более 200 сортов. Среди них виды, выведенные в...
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