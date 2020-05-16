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Минчан приглашают на неделю сирени в Ботанический сад

16.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Полюбоваться цветущей сиренью в сирингарии можно ежедневно, кроме понедельника. В Ботаническом саду насчитывается более 200 сортов. Среди них виды, выведенные в России, Украине, Германии, Нидерландах, США и Канаде. Неделя сирени пройдет с 16 по 24 мая.

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Полюбоваться цветущей сиренью в сирингарии можно ежедневно, кроме понедельника. В Ботаническом саду насчитывается более 200 сортов. Среди них виды, выведенные в...
 
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