|
Администрация Президента Беларуси продолжает решать вопросы граждан
17.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ рамках работы с обращениями и контроля взаимодействия местных органов власти с населением пройдет выездной прием граждан. Так, 21 мая в Крупском райисполкоме состоится встреча с заместителем главы Администрации Президента Андреем Кунцевичем.
Продолжатся и прямые телефонные линии. Ежедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта могут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе.
Завтра в Гродненском облисполкоме на связь выйдет Иван Лавринович, а 19 мая в Мингорисполкоме - Виталий Прима.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках работы с обращениями и контроля взаимодействия местных органов власти с населением пройдет выездной прием граждан. Так, 21 мая в Крупском райисполкоме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)