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Дизайнеры шьют костюмы для медиков

17.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжаются акции в поддержку медработников

Молодые белорусские дизайнеры перепрофилировали свои швейные мастерские под производство средств защиты. Лэла Квастиани из Могилева в своем шоу-руме организовала выпуск многоразовых костюмов с антибактериальной прослойкой,  объединив вокруг себя единомышленников-бизнесменов. Первая партия средств защиты уже отправлена в хоспис.  

 
Теги: Могилев
 
 
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В Беларуси продолжаются акции в поддержку медработников Молодые белорусские дизайнеры перепрофилировали свои швейные мастерские под производство средств...
 
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