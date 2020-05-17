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Дизайнеры шьют костюмы для медиков
17.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси продолжаются акции в поддержку медработниковМолодые белорусские дизайнеры перепрофилировали свои швейные мастерские под производство средств защиты. Лэла Квастиани из Могилева в своем шоу-руме организовала выпуск многоразовых костюмов с антибактериальной прослойкой, объединив вокруг себя единомышленников-бизнесменов. Первая партия средств защиты уже отправлена в хоспис.
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В Беларуси продолжаются акции в поддержку медработников Молодые белорусские дизайнеры перепрофилировали свои швейные мастерские под производство средств...
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