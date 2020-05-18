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Уникальные часы восстановил могилевский мастер
18.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУникальные часы восстановил могилевский мастер. Автор курантов воссозданной Ратуши на площади Славы Геннадий Головчик. Его новым творением стало обновленное сердце Лютеранской кирхи в Гродно. Механизм молчал со времен Великой Отечественной. Почти 80 лет. Многие утерянные детали пришлось выплавлять заново. Часы сейчас представлены в выставочном зале Могилева. И, благодаря подарку меценатов, бронзовому колоколу знаменитой московской мастерской, можно услышать их голос.
Сердце курантов в будущем займет свое исконное место - в Лютеранской кирхе в Гродно. Это памятник архитектуры 18 века. Уже готовы метровые циферблаты. Весь часовой механизм составит в высоту почти 15 метров.
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Уникальные часы восстановил могилевский мастер. Автор курантов воссозданной Ратуши на площади Славы Геннадий Головчик. Его новым творением стало обновленное...
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