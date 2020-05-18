ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уникальные часы восстановил могилевский мастер

18.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уникальные часы восстановил могилевский мастер. Автор курантов воссозданной Ратуши на площади Славы Геннадий Головчик. Его новым творением стало обновленное сердце Лютеранской кирхи в Гродно. Механизм молчал со времен Великой Отечественной. Почти 80 лет. Многие утерянные детали пришлось выплавлять заново. Часы сейчас представлены в выставочном зале Могилева. И, благодаря подарку меценатов, бронзовому колоколу знаменитой московской мастерской, можно услышать их голос. 
Сердце курантов в будущем займет свое исконное место - в Лютеранской кирхе в Гродно. Это памятник архитектуры 18 века. Уже готовы метровые циферблаты. Весь часовой механизм составит в высоту почти 15 метров.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальные часы восстановил могилевский мастер. Автор курантов воссозданной Ратуши на площади Славы Геннадий Головчик. Его новым творением стало обновленное...
 
Новости дня
Новости общества
 
Администрация Президента Беларуси продолжает решать вопросы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика