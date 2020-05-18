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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр - сегодня в "Понятной политике" Говоря о профессиях будущего, вспоминают про искусственный интеллект и умные машины, которые захватывают рабочие места. Какое место в высоких разработках...

Говоря о профессиях будущего, вспоминают про искусственный интеллект и умные машины, которые захватывают рабочие места. Какое место в высоких разработках занимает Беларусь? Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр расскажем сегодня впосле