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Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр - сегодня в "Понятной политике"
18.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГоворя о профессиях будущего, вспоминают про искусственный интеллект и умные машины, которые захватывают рабочие места. Какое место в высоких разработках занимает Беларусь? Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр расскажем сегодня в
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Говоря о профессиях будущего, вспоминают про искусственный интеллект и умные машины, которые захватывают рабочие места. Какое место в высоких разработках...
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