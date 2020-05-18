В Гомеле мужчина распылял в киосках и магазинах перцовый газ, а когда поймали - объяснил, зачем

Источник материала: Tut.by

В начале мая в милицию поступило сразу несколько сообщений, о том, что неизвестный мужчина с газовым баллончиком беспричинно нападает на продавцов магазинов и киосков.

Например, на Речицком проспекте он распылил газ в окошко киоска «Белсоюзпечать», через день похожий инцидент произошел в торговом павильоне на проспекте Октября.

Поймали хулигана после его очередного визита в магазин «Мегавкус»: работница нажала тревожную кнопку — и милиционеры задержали 44-летнего гомельчанина.

Мужчина признался, что газ распылял действительно он. Свои странные поступки он объяснил тем, что пытался изучить реакцию людей на его действия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.