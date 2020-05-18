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В Гомеле мужчина распылял в киосках и магазинах перцовый газ, а когда поймали - объяснил, зачем

18.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале мая в милицию поступило сразу несколько сообщений, о том, что неизвестный мужчина с газовым баллончиком беспричинно нападает на продавцов магазинов и киосков.

Например, на Речицком проспекте он распылил газ в окошко киоска «Белсоюзпечать», через день похожий инцидент произошел в торговом павильоне на проспекте Октября.

Поймали хулигана после его очередного визита в магазин «Мегавкус»: работница нажала тревожную кнопку — и милиционеры задержали 44-летнего гомельчанина.

Мужчина признался, что газ распылял действительно он. Свои странные поступки он объяснил тем, что пытался изучить реакцию людей на его действия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

 
 
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В начале мая в милицию поступило сразу несколько сообщений, о том, что неизвестный мужчина с газовым баллончиком беспричинно нападет на продавцов магазинов и...
 
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