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Пьяный парень стрелял из пневматики по мужчине на пляже в Бресте. У того - травмы

18.05.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство в отношении 22-летнего жителя города, сообщает СК.

Ночью 17 мая пьяный парень гулял по городскому пляжу. Во время прогулки он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в своего ровесника, который отдыхал на пляже с девушкой. Тот получил травмы.

Хулигана задержали. Причину своего поступка он, говорит, не помнит — был пьян.

 
Теги: Брест
 
 
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