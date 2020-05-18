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Пьяный парень стрелял из пневматики по мужчине на пляже в Бресте. У того - травмы
18.05.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство в отношении 22-летнего жителя города, сообщает
Ночью 17 мая пьяный парень гулял по городскому пляжу. Во время прогулки он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в своего ровесника, который отдыхал на пляже с девушкой. Тот получил травмы.
Хулигана задержали. Причину своего поступка он, говорит, не помнит — был пьян.
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Возбудили уголовное дело.
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