Пьяный парень стрелял из пневматики по мужчине на пляже в Бресте. У того - травмы

Источник материала: Tut.by

В Бресте возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство в отношении 22-летнего жителя города, сообщает СК .

Ночью 17 мая пьяный парень гулял по городскому пляжу. Во время прогулки он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в своего ровесника, который отдыхал на пляже с девушкой. Тот получил травмы.

Хулигана задержали. Причину своего поступка он, говорит, не помнит — был пьян.