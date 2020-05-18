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Планету ждет самый знойный год за последние 500 лет
18.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКлиматологи предупреждают о негативных последствиях для сельского хозяйства. В Восточной Европе в конце апреля уже объявили засуху. Ей предшествовала бесснежная зима. Фиксируется и низкий уровень воды в водоемах. Отрицательно скажутся и сообщения о заморозках.
Цюй Дунъюй, гендиректор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: "Экстремальные погодные условия, саранча, экономические потрясения и, в настоящее время, COVID-19, по всей вероятности, приведут к тому, что все больше людей будут сталкиваться с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности".
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Климатологи предупреждают о негативных последствиях для сельского хозяйства. В Восточной Европе в конце апреля уже объявили засуху. Ей предшествовала бесснежная...
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