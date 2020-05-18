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Прогноз погоды на 19 мая

18.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

19 мая (вторник) ночью и утром местами по республике ожидаются заморозки 0, -2°С.

Минск +2 +4, +11 +13

Гродно +6 +8, +12 +14

Брест +8 +1, +15 +17

Гомель +3 +5, +12 +14

Могилев +3 +5 ,+11 +13

Витебск +1 +3, +12 +14

20 мая (среда). Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. +10 +12

21 мая (четверг). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. +8 +10

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. ...
 
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