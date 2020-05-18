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Экологическая акция "Чистый водоем" стартовала в Беларуси
18.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе допустить загрязнения рек и озер. Экологическая акция "Чистый водоем" стартовала и в Минской области. Члены природоохранных организаций и волонтеры наводят порядок на побережьях и в местах отдыха. Присоединиться к инициативе призывают жителей разных регионов. Необходимый инвентарь для уборки можно получить в отделениях Белорусского общества охотников и рыболовов.
Такую экологическую акцию проводят уже несколько лет. Ежегодно очищают около тысячи километров береговой линии белорусских водоемов.
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Не допустить загрязнения рек и озер. Экологическая акция "Чистый водоем" стартовала и в Минской области. Члены природоохранных организаций и волонтеры наводят...
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