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Экологическая акция "Чистый водоем" стартовала в Беларуси

18.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не допустить загрязнения рек и озер. Экологическая акция "Чистый водоем" стартовала и в Минской области. Члены природоохранных организаций и волонтеры наводят порядок на побережьях и в местах отдыха. Присоединиться к инициативе призывают жителей разных регионов. Необходимый инвентарь для уборки можно получить в отделениях Белорусского общества охотников и рыболовов.

Такую экологическую акцию проводят уже несколько лет. Ежегодно очищают около тысячи километров береговой линии белорусских водоемов.

 
 
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Не допустить загрязнения рек и озер. Экологическая акция "Чистый водоем" стартовала и в Минской области. Члены природоохранных организаций и волонтеры наводят...
 
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