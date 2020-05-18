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В Беларуси ожидаются заморозки
18.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая неделя в Беларуси началась с очередного штормового предупреждения. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер и грозы. А с завтрашнего дня - местами заморозки. Всю неделю будет дождливо и холодно. Это опасно для урожая. Некоторое потепление прогнозируют только в последние дни мая.
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Новая неделя в Беларуси началась с очередного штормового предупреждения. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер и грозы. А...
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