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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси ожидаются заморозки Новая неделя в Беларуси началась с очередного штормового предупреждения. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер и грозы. А...

Новая неделя в Беларуси началась с очередного штормового предупреждения. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер и грозы. А с завтрашнего дня - местами заморозки. Всю неделю будет дождливо и холодно. Это опасно для урожая. Некоторое потепление прогнозируют только в последние дни мая.