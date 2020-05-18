ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси ожидаются заморозки

18.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новая неделя в Беларуси началась с очередного штормового предупреждения. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер и грозы. А с завтрашнего дня - местами заморозки. Всю неделю будет дождливо и холодно. Это опасно для урожая. Некоторое потепление прогнозируют только в последние дни мая.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая неделя в Беларуси началась с очередного штормового предупреждения. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер и грозы. А...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белпочта изменила стоимость почтовых отправлений за рубеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика