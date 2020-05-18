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Инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую телефонную линию

18.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжают работу прямые телефонные линии.


Вопросы благоустройства улиц, капитального ремонта домов, оформление дачных участков сегодня были в центре внимания во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича. За три часа поступило 27 звонков со всего региона. Так, пенсионерка из Гродно, воспитывающая сына-инвалида, пожаловалась на неудобный пандус в многоэтажке. Дом был сдан в 2005, и старый проект уже не соответствует современным нормативам. На месте дали поручение - в кратчайшие сроки исправить ситуацию и обустроить новый пандус. Также дозвонились жители микрорайона Лососно-4. Новую дорогу с применением щебеночно-цементной смеси здесь построили  около года назад. Но уже сегодня она пришла в негодность. Принято решение, что исправлять все недочеты будут строительные организации за свой счет. 

Иван Лавринович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области: "Люди обращаются с конкретными вопросами. И видят, как работает власть, как работает система ЖКХ, и вносят, что подкупает, свои коррективы. Там бордюр плохо установили, там асфальтная дорожка, плохо закатали. И другие вопросы, капитальный ремонт. И выезжая на места, проверяя эти моменты, подтверждается. К сожалению, есть вопросы по качеству ремонта".

По всем поступившим обращениям решения примут в ближайшее время и дадут письменные ответы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Продолжают работу прямые телефонные линии. Вопросы благоустройства улиц, капитального ремонта домов, оформление дачных участков сегодня были в центре внимания...
 
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