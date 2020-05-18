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Белпочта изменила стоимость почтовых отправлений за рубеж
18.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа предприятии отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации в мире авиакомпании отменили множество рейсов, в том числе те, которые выполняют перевозку почты из Беларуси.
В связи с этим Белпочта ищет альтернативные способы перевозки, рассматривая возможность доставки почтовых отправлений автомобилями или морским транспортом. Такая транспортировка стоит больше, поэтому на предприятии приняли решение увеличить тариф на отправку международных отправлений.
Внутри страны стоимость отправки посылок не изменится.
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На предприятии отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации в мире авиакомпании отменили множество рейсов, в том числе те, которые выполняют перевозку почты...
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