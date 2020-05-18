Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белпочта изменила стоимость почтовых отправлений за рубеж На предприятии отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации в мире авиакомпании отменили множество рейсов, в том числе те, которые выполняют перевозку почты...

На предприятии отметили, что с учетом эпидемиологической ситуации в мире авиакомпании отменили множество рейсов, в том числе те, которые выполняют перевозку почты из Беларуси.В связи с этим Белпочта ищет альтернативные способы перевозки, рассматривая возможность доставки почтовых отправлений автомобилями или морским транспортом. Такая транспортировка стоит больше, поэтому на предприятии приняли решение увеличить тариф на отправку международных отправлений.Внутри страны стоимость отправки посылок не изменится.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите