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Салат с тунцом в лодочке из огурца

19.05.2020 07:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Понадобится:
  • 1 банка тунца в собственном соку,
  • 2 стебля сельдерея,
  • 1 морковь,
  • половина красного лука,
  • 2 крепких  огурца,
  • листья петрушки,
  • 3 столовые ложки греческого йогурта,
  • 1 столовая ложка майонеза. 
Из банки консервированного тунца сливаем жидкость. 

Употребление тунца, даже консервированного,  покрывает норму белка на 40 %. Рыба содержит фосфор, селен, натрий, витамины разных групп, микроэлементы. Почти полное отсутствие углеводов благоприятно для людей, страдающих излишним весом. 

Сельдерей нарезаем на тонкие пластинки. Морковь натираем на крупной терке. Красный лук нарезаем как можно мельче. Смешиваем овощи и тунец. Добавляем соль, перец, греческий йогурт и майонез. Перемешиваем, даем пропитаться. Вымытые  огурцы разрезаем вдоль. Удаляем семечки, делаем из них 4 лодочки. Заполняем лодочки приготовленным салатом с тунцом. Посыпаем нарезанной зеленью петрушки. Подаем порционно и наслаждаемся.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Понадобится: 1 банка тунца в собственном соку, 2 стебля сельдерея, 1 морковь, половина красного лука, 2 крепких  огурца, листья петрушки, 3 столовые ложки...
 
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