Источник материала: БT

1 банка тунца в собственном соку,

2 стебля сельдерея,

1 морковь,

половина красного лука,

2 крепких огурца,

листья петрушки,

3 столовые ложки греческого йогурта,

1 столовая ложка майонеза.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салат с тунцом в лодочке из огурца Понадобится: 1 банка тунца в собственном соку, 2 стебля сельдерея, 1 морковь, половина красного лука, 2 крепких огурца, листья петрушки, 3 столовые ложки...

Понадобится:Из банки консервированного тунца сливаем жидкость.Сельдерей нарезаем на тонкие пластинки. Морковь натираем на крупной терке. Красный лук нарезаем как можно мельче. Смешиваем овощи и тунец. Добавляем соль, перец, греческий йогурт и майонез. Перемешиваем, даем пропитаться. Вымытые огурцы разрезаем вдоль. Удаляем семечки, делаем из них 4 лодочки. Заполняем лодочки приготовленным салатом с тунцом. Посыпаем нарезанной зеленью петрушки. Подаем порционно и наслаждаемся.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!