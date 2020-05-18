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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пройти третий этап репетиционного тестирования онлайн можно будет уже с 19 мая Желающим проверить свои знания не нужно предварительно регистрироваться, как было в случае с очным форматом. Для прохождения РТ на сайте РИКЗ требуется пройти...

Желающим проверить свои знания не нужно предварительно регистрироваться, как было в случае с очным форматом. Для прохождения РТ на сайте РИКЗ требуется пройти регистрацию, затем выбрать нужный предмет и оплатить через ЕРИП.Проверить свои знания можно будет по 15 предметам за курс общего среднего образования.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите