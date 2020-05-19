Визовый центр Италии возобновляет прием документов с 21 мая

Источник материала: Tut.by

Заявления будут принимать на все типы краткосрочных шенгенских виз, сообщает сайт Визового центра Италии.

— Начиная с 21 мая 2020 года визовый центр Италии в Минске принимает заявления на все типы краткосрочных шенгенских виз (туризм, деловая виза и др.) со сроком действия с 16 июня 2020 года, — говорится в сообщении.

C 11 мая, напомним, визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно частично возобновили прием документов. Заявление могут подать те, кто работает в Польше и имеет действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ, держатели польской карты, водители международного транспорта.