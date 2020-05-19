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В Ботаническом саду проходит неделя сирени

19.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лиловые, белые и розово-пурпурные соцветия... Неделя сирени - в Минском ботаническом саду. Всего почти 200 сортов. Есть и белорусская селекция, а также декоративные - из Германии, США, России, Франции. Все они отличаются не только цветом, но и размером, и формой цветов. Кстати, сейчас цветут ранние сорта. А вообще цветение сирени продолжится и в июне.

Прогуляться по живописным дорожкам и увидеть цветение сирени можно со вторника по воскресенье. Ботанический сад работает с 10 утра до 9 вечера.

 
 
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Лиловые, белые и розово-пурпурные соцветия... Неделя сирени - в Минском ботаническом саду. Всего почти 200 сортов. Есть и белорусская селекция, а также декоративные -...
 
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