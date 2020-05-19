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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ботаническом саду проходит неделя сирени Лиловые, белые и розово-пурпурные соцветия... Неделя сирени - в Минском ботаническом саду. Всего почти 200 сортов. Есть и белорусская селекция, а также декоративные -...

Лиловые, белые и розово-пурпурные соцветия... Неделя сирени - в Минском ботаническом саду. Всего почти 200 сортов. Есть и белорусская селекция, а также декоративные - из Германии, США, России, Франции. Все они отличаются не только цветом, но и размером, и формой цветов. Кстати, сейчас цветут ранние сорта. А вообще цветение сирени продолжится и в июне.Прогуляться по живописным дорожкам и увидеть цветение сирени можно со вторника по воскресенье. Ботанический сад работает с 10 утра до 9 вечера.