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В Минске утвердили схему обращения с коммунальными отходами

19.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реконструкция контейнерных площадок, мобильные комплексы для раздельного сбора мусора и тематическая интерактивная карта. В столице утвердили схему обращения с коммунальными отходами. Так, в Минске планируют приобрести более 10 тысяч контейнеров. Обеспечат необходимым и частный сектор. Для сбора биоотходов там установят почти 14 тысяч контейнеров. Кроме этого, разработана типичная модульная конструкция для раздельного сбора мусора. Пилотную площадку разместили по улице Ташкентской.

Планируется и создание единой интерактивной карты. В режиме онлайн там можно будет увидеть, где находятся контейнеры и для каких отходов они предназначены.

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкция контейнерных площадок, мобильные комплексы для раздельного сбора мусора и тематическая интерактивная карта. В столице утвердили схему обращения с...
 
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