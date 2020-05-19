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С волнующими вопросами можно обратиться на субботние прямые телефонные линии
19.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти и на субботние прямые телефонные линии.
В столице 23 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.
А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти и на субботние прямые телефонные линии. В столице 23 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит...
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