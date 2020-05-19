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Обновленный спортивно-оздоровительный комплекс в Гродно планируют открыть к новому учебному году
19.05.2020 19:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно продолжается реконструкция областного Дворца творчества детей и молодежи. Проект предусматривает капитальный ремонт бассейна и модернизацию спортзала. Обновленный спортивно-оздоровительный комплекс, уверены во Дворце творчества, будет востребован. График занятий на весь будущий учебный год уже расписан.
Татьяна Осмоловская, директор Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи: "Предполагаются занятия для ребят, которые занимаются в объединениях по интересам - карате, дзюдо, гимнасты, цирковая студия. Зал будет больше не игровой, а для занятий силовыми видами спорта. Сегодня закуплено уже и современное напольное покрытие для занятий именно этими видами спорта".
Всего в областном Дворце творчества работает около 300 кружков, которые посещают примерно 3 тысячи мальчишек и девчонок. В секциях по плаванию занимались более 250 человек. Сейчас они посещают бассейны в других учреждениях образования и с нетерпением ждут открытия спортивного комплекса.
Открыть обновленный спортивно-оздоровительный комплекс планируют к началу нового учебного года. Ожидается, что он станет одним из лучших в городе. И, к слову, будет доступным для людей с ограниченными возможностями.
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В Гродно продолжается реконструкция областного Дворца творчества детей и молодежи. Проект предусматривает капитальный ремонт бассейна и модернизацию спортзала....
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