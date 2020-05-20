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Заливной рыбный пирог
20.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Если вам нравится более сочная рыба - обращайте внимание на дату изготовления, она должна быть осенней, именно в это время рыба нагуливает жирок, готовясь к долгой холодной зиме.
Дно формы для выпечки застилаем пекарской бумагой и смазываем растительным маслом. Выливаем половину теста ровным слоем в форму. На тесто выкладываем нарезанный тонкими ломтиками картофель. На картофель - ровным слоем рыбную массу.
Оказывается, некоторые рыбные консервы содержат больше полезных веществ по сравнению со свежей рыбой того же сорта. Это касается, например, сельди.
На рыбу - снова картофель. Верхним слоем на картофель выливаем оставшееся тесто. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут. Пирог можно подавать и горячим, и холодным. Это вкусно.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 500 граммов рыбных консервов, 300 граммов отварного картофеля, 1 луковицу, 230 граммов сметаны, 140 граммов майонеза, 2 куриных яйца, 150 граммов муки, ...
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