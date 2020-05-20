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Заливной рыбный пирог

20.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 500 граммов рыбных консервов,
  • 300 граммов отварного  картофеля,
  • 1 луковицу, 230 граммов сметаны,
  • 140 граммов майонеза,
  • 2 куриных яйца,
  • 150 граммов муки,
  • половину чайной ложки соды,
  • растительное масло.
Куриные яйца нужно взбить венчиком, добавить сметану, майонез, пшеничную муку, соду, 1/2 ч. л. соли и перемешать до однородной массы. В миску выкладываем рыбные консервы без жидкости, добавляем  мелко нарезанный лук и перемешиваем. 

Если вам нравится более сочная рыба - обращайте внимание на дату изготовления, она должна быть осенней, именно в это время рыба нагуливает жирок, готовясь к долгой холодной зиме. 

Дно формы для выпечки застилаем пекарской бумагой и смазываем растительным маслом. Выливаем  половину теста ровным слоем в форму. На тесто выкладываем нарезанный тонкими ломтиками картофель. На картофель - ровным слоем рыбную массу. 

Оказывается, некоторые рыбные консервы содержат больше полезных веществ по сравнению со свежей рыбой того же сорта. Это касается, например, сельди. 

На рыбу - снова картофель. Верхним слоем на картофель выливаем оставшееся тесто. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут. Пирог можно подавать и горячим, и холодным. Это вкусно. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!


 
 
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Возьмем:  500 граммов рыбных консервов, 300 граммов отварного  картофеля, 1 луковицу, 230 граммов сметаны, 140 граммов майонеза, 2 куриных яйца, 150 граммов муки, ...
 
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