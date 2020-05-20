Источник материала: БT

500 граммов рыбных консервов,

300 граммов отварного картофеля,

1 луковицу, 230 граммов сметаны,

140 граммов майонеза,

2 куриных яйца,

150 граммов муки,

половину чайной ложки соды,

растительное масло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заливной рыбный пирог Возьмем: 500 граммов рыбных консервов, 300 граммов отварного картофеля, 1 луковицу, 230 граммов сметаны, 140 граммов майонеза, 2 куриных яйца, 150 граммов муки, ...

Возьмем:Куриные яйца нужно взбить венчиком, добавить сметану, майонез, пшеничную муку, соду, 1/2 ч. л. соли и перемешать до однородной массы. В миску выкладываем рыбные консервы без жидкости, добавляем мелко нарезанный лук и перемешиваем.Дно формы для выпечки застилаем пекарской бумагой и смазываем растительным маслом. Выливаем половину теста ровным слоем в форму. На тесто выкладываем нарезанный тонкими ломтиками картофель. На картофель - ровным слоем рыбную массу.На рыбу - снова картофель. Верхним слоем на картофель выливаем оставшееся тесто. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут. Пирог можно подавать и горячим, и холодным. Это вкусно.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!