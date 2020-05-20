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Аттестаты о среднем образовании вручат в торжественной обстановке
20.05.2020 12:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВручать аттестаты об общем среднем образовании в этом году будут в торжественной обстановке. Это рекомендация Министерства образования. Однако формат проведения выпускных каждая школа сможет выбрать на свое усмотрение по согласованию с родительским комитетом и местными органами власти.
Лариса Емельянчик, консультант управления Министерства образования Беларуси: "Министерство образования приняло решение разрешить организовать торжественное вручение документов об образовании в учреждениях общего среднего образования. Это не значит, что вручение аттестатов должно пройти в обычной обстановке. Это все же должно быть мероприятие, запоминающееся для учеников, праздничное, сценарий проведения данных мероприятий в каждом учреждении будет свой".
Напомним, что торжественное вручение аттестатов выпускникам пройдет 10 и 11 июня.
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Вручать аттестаты об общем среднем образовании в этом году будут в торжественной обстановке. Это рекомендация Министерства образования. Однако формат проведения...
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