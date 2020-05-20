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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аттестаты о среднем образовании вручат в торжественной обстановке Вручать аттестаты об общем среднем образовании в этом году будут в торжественной обстановке. Это рекомендация Министерства образования. Однако формат проведения...

Вручать аттестаты об общем среднем образовании в этом году будут в торжественной обстановке. Это рекомендация Министерства образования. Однако формат проведения выпускных каждая школа сможет выбрать на свое усмотрение по согласованию с родительским комитетом и местными органами власти.Напомним, что торжественное вручение аттестатов выпускникам пройдет 10 и 11 июня.