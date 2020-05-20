|
Не только в Минске. Минобразования рекомендует школам во всех регионах ограничиться вручением аттестатов
20.05.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На
Проведение массовых мероприятий в стране ограничено, напоминает замминистра. «В этой связи Министерство образования из мероприятий по завершению учебного года рекомендует организовать вручение аттестатов об общем среднем образовании в торжественной обстановке (10−11 июня)», — говорится в письме.
При этом решение о формате мероприятия в каждом учреждении образования должны принять руководитель, родительский комитет и согласовать его с местными властями.
Ранее, напомним, решение отказаться от выпускных вечеров приняли минские власти.
— 10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня. Единственное, от чего мы уходим — от проведения развлекательных мероприятий после этого, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только в Минске. Минобразования рекомендует школам во всех регионах ограничиться вручением аттестатов
На сайте ведомства появилось письмо заместителя министра образования Александра Кадлубая, в котором есть рекомендации о том, как в этом году школы должны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)