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Не только в Минске. Минобразования рекомендует школам во всех регионах ограничиться вручением аттестатов

20.05.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте ведомства появилось письмо заместителя министра образования Александра Кадлубая, в котором есть рекомендации о том, как в этом году школы должны выпускать одиннадцатиклассников.

Проведение массовых мероприятий в стране ограничено, напоминает замминистра. «В этой связи Министерство образования из мероприятий по завершению учебного года рекомендует организовать вручение аттестатов об общем среднем образовании в торжественной обстановке (10−11 июня)», — говорится в письме.

При этом решение о формате мероприятия в каждом учреждении образования должны принять руководитель, родительский комитет и согласовать его с местными властями.

Ранее, напомним, решение отказаться от выпускных вечеров приняли минские власти.

— 10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня. Единственное, от чего мы уходим — от проведения развлекательных мероприятий после этого, — рассказал первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.

 
 
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На сайте ведомства появилось письмо заместителя министра образования Александра Кадлубая, в котором есть рекомендации о том, как в этом году школы должны...
 
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Аттестаты о среднем образовании вручат в торжественной обстановке
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