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Беларусь поднялась в мировом рейтинге почтовых служб на 21 место из 172 стран
20.05.2020 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРейтинг развития почтовой связи составил Всемирный почтовый союз. В предыдущем отчете Беларусь занимала 32 место из 173 стран.
Список составлен на основе четырех параметров развития - надежности, охвате, релевантности и устойчивости почтовых операторов.
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Рейтинг развития почтовой связи составил Всемирный почтовый союз. В предыдущем отчете Беларусь занимала 32 место из 173 стран. Список составлен на основе четырех...
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