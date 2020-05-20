Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Чистый водоем". Белорусское общество охотников и рыболовов очищает озера и реки Несмотря ни на что в этом году акция "Чистый водоем" проходит, пусть и не в столь многолюдном формате. Во благо экологии Белорусское общество охотников и рыболовов...

Несмотря ни на что в этом году акция "Чистый водоем" проходит, пусть и не в столь многолюдном формате. Во благо экологии Белорусское общество охотников и рыболовов на протяжении всей недели очищает озера и реки.В преддверии сезона отдыха на природе уже седьмой год подряд каждую весну проводится уборка водоемов по всей стране. Мы решили узнать, кто и как заботится о чистоте наших водохранилищ.Акция абсолютно добровольная, и для того, чтобы поучаствовать, нужно всего лишь обратиться в отделение Белорусского общества охотников и рыболовов в вашем районе, где вам выдадут весь инвентарь, которого, к слову, совсем немного.Ежегодно в акции принимает участие около 5 000 человек и за неделю убирается около 1 000 километров береговой полосы! К слову, с каждым годом после начала акции (по подсчетам, проведенным в Обществе охотников и рыболовов) мусора на водоемах становится меньше. Очевидно, что акция эффективна и мотивирует не только посодействовать, но и первоначально не сорить!Как правило, самые популярные среди отдыхающих и рыболовов водоемы являются самыми загрязненными, и во время акции добровольцами проделывается немалая работа! Для того чтобы позаботиться о нашей природе и поучаствовать в акции, помимо самого базового инвентаря, нужно всего лишь желание. Мы вот, например, поучаствовали.Озера мы практически очистили, теперь можно и покупаться.