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Акция "Чистый водоем". Белорусское общество охотников и рыболовов очищает озера и реки
20.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесмотря ни на что в этом году акция "Чистый водоем" проходит, пусть и не в столь многолюдном формате. Во благо экологии Белорусское общество охотников и рыболовов на протяжении всей недели очищает озера и реки.
В преддверии сезона отдыха на природе уже седьмой год подряд каждую весну проводится уборка водоемов по всей стране. Мы решили узнать, кто и как заботится о чистоте наших водохранилищ.
Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов: "Собираем людей, привлекаем различные госорганы, общественность. БРСМ участвует в этих акциях, то есть молодежь, школьники. Все, кто неравнодушен, принимают участие. В основном рыбаки - кто чаще всего бывает на этих водоемах, кто отдыхает, ловит рыбу".
Акция абсолютно добровольная, и для того, чтобы поучаствовать, нужно всего лишь обратиться в отделение Белорусского общества охотников и рыболовов в вашем районе, где вам выдадут весь инвентарь, которого, к слову, совсем немного.
Демьян Ходатович, кинолог по охотничьему собаководству Белорусского общества охотников и рыболовов: "Взять пакет, перчатки, если нет желания пачкать руки, и пройтись и собрать, сколько можешь мусора. Если это делается в организованной команде, то можно собрать побольше. Есть транспорт, который его увозит. Ну и можно это в индивидуальном порядке делать - собрать мусор и самому выбросить в контейнер".
Ежегодно в акции принимает участие около 5 000 человек и за неделю убирается около 1 000 километров береговой полосы! К слову, с каждым годом после начала акции (по подсчетам, проведенным в Обществе охотников и рыболовов) мусора на водоемах становится меньше. Очевидно, что акция эффективна и мотивирует не только посодействовать, но и первоначально не сорить!
Как правило, самые популярные среди отдыхающих и рыболовов водоемы являются самыми загрязненными, и во время акции добровольцами проделывается немалая работа! Для того чтобы позаботиться о нашей природе и поучаствовать в акции, помимо самого базового инвентаря, нужно всего лишь желание. Мы вот, например, поучаствовали.
Озера мы практически очистили, теперь можно и покупаться.
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Несмотря ни на что в этом году акция "Чистый водоем" проходит, пусть и не в столь многолюдном формате. Во благо экологии Белорусское общество охотников и рыболовов...
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