|
Природные источники благоустраивают в Минской области
20.05.2020 18:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники благоустраивают в Минской области - это подходы к воде и места отдыха. Например, в Логойском районе свыше 30 источников. Два из них являются гидрологическими памятниками. К благоустройству таких объектов присоединяются и местные жители. Продолжается и наведение порядка около озер и рек. Инициативу "Чистый водоем" подхватят все районы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники благоустраивают в Минской области - это подходы к воде и места отдыха. Например, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)