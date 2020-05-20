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Природные источники благоустраивают в Минской области

20.05.2020 18:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники благоустраивают в Минской области - это подходы к воде и места отдыха. Например, в Логойском районе свыше 30 источников. Два из них являются гидрологическими памятниками. К благоустройству таких объектов присоединяются и местные жители. Продолжается и наведение порядка около озер и рек. Инициативу "Чистый водоем" подхватят все районы.

 
 
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Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники благоустраивают в Минской области - это подходы к воде и места отдыха. Например, в...
 
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