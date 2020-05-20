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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Природные источники благоустраивают в Минской области Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники благоустраивают в Минской области - это подходы к воде и места отдыха. Например, в...

Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники благоустраивают в Минской области - это подходы к воде и места отдыха. Например, в Логойском районе свыше 30 источников. Два из них являются гидрологическими памятниками. К благоустройству таких объектов присоединяются и местные жители. Продолжается и наведение порядка около озер и рек. Инициативу "Чистый водоем" подхватят все районы.