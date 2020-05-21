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Чемпионат по конкуру

Подготовка к международным соревнованиям

Реабилитация

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат по конному спорту проходит в Ратомке Сегодня в Ратомке продолжается чемпионат по конному спорту. Участники, а их почти сотня, на свежем воздухе преодолевают дистанции разной сложности. Это...

Сегодня в Ратомке продолжается чемпионат по конному спорту. Участники, а их почти сотня, на свежем воздухе преодолевают дистанции разной сложности.Это дисциплина называется конкуром. Максимальная высота преград на маршруте - 125 сантиметров. Задача - как можно скорей и без нарушений дойти до финиша.отправилась на манеж.Манеж под открытым небом в Ратомке сегодня центр притяжения талантливых всадников. Здесь в течение трех дней проходит чемпионат по конкуру. Всадник вместе с лошадью должен преодолеть маршрут с препятствиями разной высоты. Дистанций три, каждая определенной сложности.На соседней арене готовит наездников перед стартом Алексей Сацук. 23-летний тренер дает советы начинающим и сам выступает на соревнованиях. В конном спорте он уже 14 лет. И успел даже поработать в Дании.Площадка, где сегодня выбирают лучших, - своеобразная подготовка к международным соревнованиям и олимпиадам. Конный спорт включен в Олимпийские игры. В Беларуси также есть путевка - три лицензии в Токио уже завоеваны. Потому соревнования для учеников республиканского центра - важный этап.Кроме профессиональных занятий, здесь еще проводят реабилитацию с помощью адаптивной верховой езды. Инструктор Екатерина Кондратенко для каждого своего подопечного разрабатывает индивидуальные методики. Вот, например, 4-летний Даниил за полгода научился на ходу стоять на лошади.Соревнования по выездке, троеборье, конкуры. Перерыв на международной арене - только дополнительная фора для спортсменов перед стартами, чтобы после показать высокие результаты.