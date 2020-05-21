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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективные модели электротранспорта с учетом социального аспекта разрабатывают в Минске В Беларуси готовится государственная программа развития электротранспорта на следующие 5 лет. Сразу несколько проектов реализует предприятие "Оптрон" Академии...

В Беларуси готовится государственная программа развития электротранспорта на следующие 5 лет. Сразу несколько проектов реализует предприятие "Оптрон" Академии наук. Одно из направлений - социальное. Это электроприставка к инвалидным коляскам. Инструмент позволяет людям с ограниченными возможностями передвигаться по городу и за его пределами на скорости до 16 километров в час. При этом запас хода на одной зарядке до 40 километров. Приставку тестировали сами колясочники, в перспективе появятся и новые модификации.Белорусские ученые предлагают и разные модели персонального электротранспорта. Например, это трехколесный велосипед. Вариант для движения в сельской местности, или для службы доставки. Кроме того, это и несколько моделей электромотоциклов и скутеров.Все разработки предприятия - это импортозамещение. Их изготавливают с максимальной локализацией. А главное, самый дорогой элемент электротранспорта - батарею - выпускают на самом предприятии.