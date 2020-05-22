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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демографический бум среди зубров в Могилевском зоосаде Демографический бум среди зубров в Могилевском зоосаде! Только в мае здесь появились на свет четыре малыша-зубренка. Двое родились в начале месяца с разницей в...

Демографический бум среди зубров в Могилевском зоосаде! Только в мае здесь появились на свет четыре малыша-зубренка. Двое родились в начале месяца с разницей в несколько дней, и сейчас произошло довольно редкое явление - рождение зубрят-двойняшек. Причем у одной и той же самки за восемь лет двойня рождается уже в третий раз! Все малыши здоровы. Теперь в зоосаде уже 42 зубра.