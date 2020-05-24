Источник материала: БT

Занятия танцами теперь онлайн

Не выходя из дома можно и мышцы подкачать

Курсы секретарей и бухгалтеров в онлайн-формате

Онлайн-экскурсия по городу или музею

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Походы в кино, занятия рукоделием и даже фитнес. Онлайн-развлечения теперь в тренде Уроки рукоделия, фитнес-тренировки, мастер-классы по танцам или курсы бухгалтерского учета. И все это - не выходя из дома. Сегодня онлайн набирает популярность....

Уроки рукоделия, фитнес-тренировки, мастер-классы по танцам или курсы бухгалтерского учета. И все это - не выходя из дома. Сегодня онлайн набирает популярность. Многие приняли рекомендации медиков - остаться дома. О том, как не заскучать, - репортажЕсли в этой комнате заиграла народная музыка, в семье Любви Беляй знают - началось занятие танцами. Педагог показывает ученикам новую технику, делает замечания и дает советы. Все как всегда. Только в этом случае их разделяет экран и десятки километров. Компьютер, веб-камера - по сути все необходимое для занятия онлайн танцами.Впереди у коллектива большие гастрольные планы. А форму нужно поддерживать. Поэтому три раза в неделю по часу - все на волне онлайн. Девочки с собранными волосами, в танцевальном костюме - в точности, как в зале. Такие правила только мотивируют к работе даже дома.И чем не вариант себя увлечь дома? Онлайн-формат в нынешней ситуации набирает популярность. При этом, оказавшись по ту сторону экрана, уверяют преподаватели, эффект от занятий или мастер-классов ни чуть не уступает обучению в режиме реального присутствия.Валерия Синица - фитнес-тренер впервые соприкоснулась с онлайн тренировками. Говорит, занятия перебрались в интернет меньше месяца назад. А вот практичность уже оценили многие любители спорта. Нет спортивного инвентаря, тоже не беда. Бутылка воды или килограммовый пакет крупы заменят гантели.Впрочем, кроме активностей, дома нужна и пища для ума. Курсы секретарей, бухгалтеров или психологов - самое то для тех, кто хочет получить дополнительные знания или новую профессию.Также в домашней обстановке можно расслабиться за просмотром спектаклей, посетить онлайн-экскурсию по городу или музею. В общем, диапазон занятий с помощью интернета широкий. Самообразование - отличный способ не скучать дома, а онлайн-обучение как альтернатива реальному общению с минимизацией контактов.