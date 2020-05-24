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Походы в кино, занятия рукоделием и даже фитнес. Онлайн-развлечения теперь в тренде
24.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУроки рукоделия, фитнес-тренировки, мастер-классы по танцам или курсы бухгалтерского учета. И все это - не выходя из дома. Сегодня онлайн набирает популярность. Многие приняли рекомендации медиков - остаться дома. О том, как не заскучать, - репортаж Юлии Хмель.
Занятия танцами теперь онлайнЕсли в этой комнате заиграла народная музыка, в семье Любви Беляй знают - началось занятие танцами. Педагог показывает ученикам новую технику, делает замечания и дает советы. Все как всегда. Только в этом случае их разделяет экран и десятки километров. Компьютер, веб-камера - по сути все необходимое для занятия онлайн танцами.
Впереди у коллектива большие гастрольные планы. А форму нужно поддерживать. Поэтому три раза в неделю по часу - все на волне онлайн. Девочки с собранными волосами, в танцевальном костюме - в точности, как в зале. Такие правила только мотивируют к работе даже дома.
И чем не вариант себя увлечь дома? Онлайн-формат в нынешней ситуации набирает популярность. При этом, оказавшись по ту сторону экрана, уверяют преподаватели, эффект от занятий или мастер-классов ни чуть не уступает обучению в режиме реального присутствия.
Не выходя из дома можно и мышцы подкачатьВалерия Синица - фитнес-тренер впервые соприкоснулась с онлайн тренировками. Говорит, занятия перебрались в интернет меньше месяца назад. А вот практичность уже оценили многие любители спорта. Нет спортивного инвентаря, тоже не беда. Бутылка воды или килограммовый пакет крупы заменят гантели.
Курсы секретарей и бухгалтеров в онлайн-форматеВпрочем, кроме активностей, дома нужна и пища для ума. Курсы секретарей, бухгалтеров или психологов - самое то для тех, кто хочет получить дополнительные знания или новую профессию.
Онлайн-экскурсия по городу или музеюТакже в домашней обстановке можно расслабиться за просмотром спектаклей, посетить онлайн-экскурсию по городу или музею. В общем, диапазон занятий с помощью интернета широкий. Самообразование - отличный способ не скучать дома, а онлайн-обучение как альтернатива реальному общению с минимизацией контактов.
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Уроки рукоделия, фитнес-тренировки, мастер-классы по танцам или курсы бухгалтерского учета. И все это - не выходя из дома. Сегодня онлайн набирает популярность....
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