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Минск лидирует по объему сбора и переработки вторсырья
24.05.2020 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинск лидирует по сбору вторичных материальных ресурсов. Только за прошлый год для дальнейшей переработки в столице пошло около 200 тысяч тонн коммунальных отходов. А это больше четверти от общего объема. Сейчас в Минске работают над реконструкцией контейнерных площадок, закупают новые емкости для раздельного сбора мусора. В ближайшее время в городе установят более 10 тысяч контейнеров.
Нина Кульбеда-Камшилова, главный специалист ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов": "За первый квартал этого года собрано уже 57 тысяч тон вторичных материальных ресурсов. И это больше чем за этот же период прошлого года. Опрос общественного мнения, который был выполнен Академией наук в прошлом году, показал, что каждый второй житель страны признал, что он собирает раздельно отходы - т.е. либо пользуется контейнерами, либо сдает вторсырье в приемные пункты".
Узнать, где находятся контейнеры и для каких именно отходов они предназначены, можно будет онлайн. В столице планируют создать тематическую интерактивную карту.
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Минск лидирует по сбору вторичных материальных ресурсов. Только за прошлый год для дальнейшей переработки в столице пошло около 200 тысяч тонн коммунальных...
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