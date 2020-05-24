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В Беларуси выздоровели и выписаны 14 тысяч 155 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19
24.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗарегистрированы 36 тысяч 198 человек с положительным тестом. Проведено 450 тысяч 627 тестов. Умерли с рядом хронических заболеваний и выявленной инфекцией 199 пациентов.
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Зарегистрированы 36 тысяч 198 человек с положительным тестом. Проведено 450 тысяч 627 тестов. Умерли с рядом хронических заболеваний и выявленной инфекцией 199...
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