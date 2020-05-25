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В Беларуси стартует акция "Внимание - дети!"
25.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Внимание - дети!" Водителям с этого дня обязательно и днем ездить с ближним светом фар. Акция продлится 12 дней. В это время свои усилия в обеспечении безопасности детей объединят милиция, педагоги и родители. Будут проведены творческие конкурсы, викторины и велопробеги.
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"Внимание - дети!" Водителям с этого дня обязательно и днем ездить с ближним светом фар. Акция продлится 12 дней. В это время свои усилия в обеспечении безопасности...
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