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В Беларуси стартует акция "Внимание - дети!"

25.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Внимание - дети!" Водителям с этого дня обязательно и днем ездить с ближним светом фар. Акция продлится 12 дней. В это время свои усилия в обеспечении безопасности детей объединят милиция, педагоги и родители. Будут проведены творческие конкурсы, викторины и велопробеги. 

 
 
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"Внимание - дети!" Водителям с этого дня обязательно и днем ездить с ближним светом фар. Акция продлится 12 дней. В это время свои усилия в обеспечении безопасности...
 
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