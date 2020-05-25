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Дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, предупреждают погодные сервисы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность, возможен дождь с грозами, сообщает AccuWeather. Утром воздух прогреется до +14 °С. Во второй половине дня потеплеет до +17 °С.

Во вторник утром будет облачно и +18 °С. Днем ожидается дождь с грозами. Столбик термометра поднимется до +20 °С.

В среду будет переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +19 °С, а после обеда потеплеет до +22 °С.

Четверг будет ненастным. Утром будет облачно и +17 °С. Днем столбик термометра поднимется до +19 °С, возможны дожди с грозами.

В пятницу утром будет переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +16 °С. Днем обещают сильный ветер, порывами до 14 м/с, сообщает pogoda.by. Столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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На новой рабочей неделе в Бресте ожидаются дожди и грозы.
 
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