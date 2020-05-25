Источник материала: Радзiма





Сочинение гимназистки Ангелины Змитрович заняло второе место на республиканском конкурсе, организованном Белпочтой

Это Ангелина Змитрович, она учится в седьмом классе. Как и другие ее сверстники, современные дети, для общения на расстоянии пользуется телефоном и соцсетями, а про настоящее письмо, на бумаге, от руки, пожалуй, и не помышляла. Но когда ее учительница русского языка Елена Яковлевна Мартинович предложила написать сочинение в эпистолярном жанре, немного подумав, согласилась, ведь всегда интересно пробовать что-то новое (хотя для кого-то письмо — это давно забытое старое). Так гимназистка из Глуска Ангелина Змитрович стала участницей белорусского молодежного конкурса сочинений, который проводила Белпочта. Он проходил в 24-й раз — в рамках 49-го Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, организованного Всемирным почтовым союзом. Написать письмо взрослому и рассказать в нем о мире, в котором мы живем, — такое задание было предложено юным конкурсантам (не старше 15 лет) в этом году. Кроме того, что Ангелина умеет грамотно формулировать и излагать свои мысли, она еще и хорошо рисует, поэтому письмо не только написала, но и проиллюстрировала своими рисунками. В итоге работа получилась и содержательной, и красочно оформленной, что, возможно, добавило ей плюсов.

Конкурс проводился в два этапа: на первый было представлено около полутора тысяч сочинений со всей страны, в финал отбирались по два лучших сочинения от каждой области и города Минска. В жюри конкурса вошли представители Белпочты, Министерства образования Республики Беларусь и средств массовой информации. Сочинение-письмо Ангелины Змитрович жюри оценило высоко, присудив ему второе место. (Первое место заняла работа школьницы из Гродно, она и представит Беларусь на 49-м Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра 2020 года в Швейцарии, городе Берне.) По информации Белпочты, все победители, а также их учителя русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, под руководством которых написаны работы, будут награждены дипломами, благодарностями и памятными призами, которые им доставят на дом. Поздравляем Ангелину и Елену Яковлевну с таким замечательным результатом.

Читателям нашей газеты представляем печатный вариант этого сочинения-письма, так как рукописный с иллюстрациями был в единственном экземпляре, он отправлен и остался в Минске у организаторов конкурса.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ