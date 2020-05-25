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«Приехала комиссия - человек 15». Медвежонка, который прибился к дому фермера, забрали в заповедник

25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 апреля к дому фермера Николая Терлецкого прибился медвежонок. Изначально Николай не собирался оставлять у себя дикого зверя, занесенного в Красную книгу Беларуси. Но потом передумал: побоялся, что иначе медвежонок не выживет. После этого мужчина оформил акт на содержание медведицы, назвал ее Василисой и стал выхаживать: кормил по расписанию и временно поселил у себя в доме, пока строил на улице просторный вольер. Но ровно через месяц к Николаю приехала комиссия и составила акт, что Василиса содержится в ненадлежащих условиях. А в пятницу, 22 мая, медвежонка забрали в Березинский заповедник и поместили в клетку, о чем Николай рассказывает с комом в горле. «Мне говорят, что это зверь, а не человек. Но она для меня ребенок. Эх…» — глубоко вздыхает собеседник, который за месяц успел сильно привязаться к Василисе.


Николай Терлецкий с Василисой. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Николай Терлецкий и его семья живет в деревне Бродовка Борисовского района. Он — фермер, специализируется на разведении рыбы. Также содержит большое хозяйство, в котором есть индюки, куры, гуси, утки, полудикий кабан и племенной бык.

До прошлой пятницы вместе с его семьей жила и маленькая медведица Василиса. В апреле она вышла из леса и прибилась к дому Терлецких.


Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

— Как она появилась? Из леса вышла, голодная. Помощник мой взял ее на руки и кричит: «Смотрите, кто к нам пришел», — рассказывал нам Николай месяц назад. — Сначала мы думали, что это мальчик. Ну, а потом выяснилось, что самка, назвали Василисой, Васька по-простому.

Маму Василисы пытались найти егеря и охотоведы, но безрезультатно. Сперва Николай не собирался оставлять у себя дикого зверя. Но когда узнал, что иначе ее не ждет ничего хорошего, решил приютить медвежонка у себя.
«Ходит за мной, как дитё малое». Как фермер растит медвежонка, который пришел к нему из леса

Показал медведицу зоологу — тот определил, что зверю всего три месяца. Проконсультировался с ветеринарами, дрессировщиками — те посоветовали, как правильно кормить и выхаживать маленького медведя. Также сообщил о своей «находке» в соответствующие инстанции — и получил акт о передаче на постоянное содержание дикого животного. Правда, с примечанием: поскольку бурый медведь занесен в Красную книгу, то нужно было получить разрешение Министерства природных ресурсов и окружающей среды.


Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

После этого, рассказывает Николай, он принялся строить просторный вольер.

— Пока делали вольер, решили, что пока она поживет в доме. Понятно, что с ней тяжело. Она и диваны мне порвала. Но это ребенок: она шкодничает, а ты не можешь ничего с этим сделать. Поругаешь — а она голову прячет под лапами. Василиса с нами работала, помогала вольер строить. Мы лопатами машем, а она вроде как песок на них насыпает.

О медвежонке Николай рассказывает с теплотой в голосе, о расставании с ним — не без слез.

— 14 мая к нам приехала комиссия. Человек под 15 было: из охраны природы, лесничие. Ее уже тогда хотели изъять, но я не отдал. Составили протокол, что я не обеспечил условия для содержания животного. Оказалось, что для такой маленькой медведицы нужен вольер площадью 30 квадратных метров в три метра высотой, а я строил на 20 квадратных метров и ниже нормы.


Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

По словам Николая, он написал ходатайство в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы успеть достроить вольер, но 22 мая к нему вновь приехали. На этот раз — чтобы точно забрать Василису.

— Сказали мне либо отдать добровольно, либо будут изымать через прокуратуру. Я поставил подпись, что не возражаю. Хоть и подписывать эти документы было очень тяжело. А не подписал бы — не знаю, что было бы. В тот день плакали все — и дети, и внучка. Я сопроводил Василису, но даже толком не попрощался.

Медвежонка забрали в Березинский заповедник и поместили в вольер. Там Николай смог сделать на прощание несколько фотографий.


Фото со страницы Николай Терлецкого в «Одноклассниках»

— Я сражался, как мог. Но все равно на душе тяжело. Для меня это маленький кусочек жизни. Зато Василиса меня многому научила. Если бы я нарушил закон, утаил, что ко мне медведица прибилась, и за это время построил бы вольер, то все было бы хорошо. Но я сделал так, как и должен был поступить. Я очень разочаровался. Мне говорят, что это зверь, а не человек. А она для меня ребенок. Она палец сосет, какой она пока зверь. Эх…- с грустью говорит Николай.

В Березинском заповеднике TUT.BY рассказали, что сейчас с Василисой все хорошо. Ей варят каши, дают молоко — аппетит у медвежонка хороший.

Имя Василисе сохранили. Сейчас она содержится в вольере. Там у нее есть дом, дерево и качели из колеса. В будущем подросшую медведицу планируют переселить в вольер побольше. В таких условиях, правда, она пробудет всю жизнь.

— Выпустить на волю медвежонка мы не можем. Если сделать это сейчас, то он не выживет, — объясняет ветеринарный врач заповедника Тамара Александрова. — Когда животное подрастет, оно уже будет привычным к людям. Поэтому если мы выпустим взрослую медведицу, то она придет к людям, и это не закончится ничем хорошим ни для нее, ни для людей. Сейчас Василиса активна, она бегает, прыгает, копает. Даже рычит и кусается. Но расположение духа у нее хорошее.

 
 
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В апреле к фермеру Николаю Терлецкому прибилась трехмесячная медведица. Мужчина поселил ее у себя в доме и выхаживал, оформил акт на содержание дикого животного...
 
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