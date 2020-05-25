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Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве в последнюю неделю мая

25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот и наступила последняя неделя мая — даже не верится, правда? А это значит, что еще немного — и лето. По крайней мере, по календарю — погода-то пока не летняя. На этой неделе в Могилеве будет довольно тепло, но дождливо. А к выходным pogoda.by вообще обещает похолодание, но это предварительный прогноз, так что погода еще может исправиться.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Сегодня, 25 мая, будет до +14 °С, облачно с прояснениями. Возможны дожди.

Во вторник погода будет такой же неустойчивой, разве что потеплеет: +10…17 °С. Но ненадолго.

В среду, 27 мая, прогнозируют дожди и грозы, а еще — снижение температуры: +9…15 °С.

Дождливой будет и первая половина четверга, хотя погода в основном обещает быть солнечной. Температура воздуха заметно не изменится: +9…16 °С.

В пятницу прогнозируют пасмурную погоду с порывистым ветром и +13…17 °С на термометре.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В выходные прогнозируют похолодание, но это неточно.
 
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