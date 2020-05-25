В историческом центре Витебска рушат остатки дома, где жила семья жены Шагала. Витеблянам удалось пока это остановить

Источник материала: Tut.by

В историческом центре Витебска — в начале улицы Толстого напротив Воскресенской церкви — ведутся земляные работы. Через остатки фундамента бывшей гостиницы Брози в Витебске, где жила семья жены Марка Шагала — Беллы Розенфельд, копают траншею для теплотрассы, сообщают «Народные новости Витебска».



Траншея на месте здания, стоявшего рядом с гостиницей Брози. Фото: Сергей Серебро

В пятницу, 22 мая, экскаватор прокопал траншею вдоль Белагропромбанка. В результате показалась стена здания, которое стояло между ним и гостиницей Брози, а также обнажились загадочные своды со стороны церкви.

В субботу, 23 мая, экскаватор продолжил рыть в сторону улицы Ленина. И откопал уже остатки дома Виттенберга, в котором размещалась гостиница Брози. В этом здании, построенном в начале 1890-х годов, в частности, находился также ювелирный магазин Шмуля Неуха Розенфельда. Владелец магазина снимал для своей семьи почти целый этаж одного крыла гостиницы Брози.



Гостиница Брози. Конец XIX — начало XX веков. Фото: «Витебская энциклопедия»

На дочери хозяина ювелирного магазина — Белле Розенфельд — позже женился художник Марк Шагал.

Здание бывшей гостиницы Брози снесли после войны.



На месте бывшей гостиницы Брози. Фото: Сергей Серебро



Отверстие в перекрытии, проделанное экскаватором, открыло уцелевшее помещение гостиницы. Фото: Сергей Серебро

Ковш экскаватора проломил перекрытие бывшей гостиницы, и появилось отверстие, ведущее в уцелевшее помещение (вероятнее всего, подвал). Перекрытия в войну не пострадали, и это помещение вначале не было засыпано грунтом.

Однако рабочие завалили ход в помещение обломками конструкций здания и землей. Если же в этом месте и дальше будут прокладывать траншею, то перекрытия могут быть уничтожены.



Своды, откопанные со стороны улицы Толстого. Фото: Сергей Серебро

Работы в историческом центре 23 мая приостановили благодаря неравнодушию витеблян.

Блогер Андрей Андреянов в телеграм-канале «Витебск: ПДД, экология, архитектура» рассказал , что получилось дозвониться до Минкульта: «Каким-то образом информация дошла до начальника управления по охране историко-культурного наследия Натальи Дмитриевны Хвир — она очень помогала по другим вопросам ранее».

После вмешательства Натальи Хвир земляные работы остановили до понедельника.



Экскаватор засыпает отверстие в перекрытии, открывшее уцелевшее помещение гостиницы. Фото: Сергей Серебро

Что касается сводов, которые откопали 22 мая, то их, вероятно, ждет печальная участь. По словам прораба, именно в этом месте собираются проложить трубопровод. В таком случае сохранившиеся части зданий, возможно, относящихся к более раннему периоду, чем уцелевшая дореволюционная застройка улицы Толстого, полностью уничтожат.

В конце 2000-х годов в Витебске существовал проект строительства на сохранившихся фундаментах гостиницы, воссоздававший ее облик. Занималось этим ОДО «Дан». Он был согласован со всеми инстанциями, фирма получила права на земельный участок, нашла подрядчика. На строительство копии гостиницы Брози требовалось 2,8 млн евро. Однако инвестор не нашелся.

В 2010 году на месте бывшей гостиницы Брози установили постамент для памятника князю Ольгерду. Конный монумент появился на нем спустя 4 года.

Витеблян удивляет такое отношение властей к остаткам здания, которое планировали восстановить.



Фото: Сергей Серебро