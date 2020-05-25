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Включите ближний свет

25.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Традиционно в преддверии летних каникул Госавтоинспекция проводит с 25 мая по 5 июня СКМ «Внимание — дети!». Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания водителей, родителей и педагогов к данной проблеме.

Включите ближний свет

В ходе специальных мероприятий сотрудники ОГАИ Чашникского РОВД проведут рейды по пресечению нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.
В данный период транспортные средства в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. В ОГАИ Чашникского РОВД отметили, что за невыполнение требования предусмотрен штраф до 2 базовых величин.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи учреждений образования, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.
Родителям также необходимо объяснить детям, как вести себя на дороге, во дворах, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате. Необходимо выработать определённый алгоритм поведения. Расскажите, что бордюр — начало опасной зоны. У него следует остановиться и посмотреть по сторонам. Пересекать даже дворовой проезд можно, только убедившись, что машины не приближаются или водитель заметил и остановился.
Не стоит пренебрегать правилами безопасной перевозки несовершеннолетних. Помните, родительский личный пример правильного и безопасного поведения на дороге — лучшая мера профилактики детского травматизма.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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Традиционно в преддверии летних каникул Госавтоинспекция проводит с 25 мая по 5 июня СКМ «Внимание — дети!». Мероприятия направлены на
 
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