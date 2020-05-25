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Лукашенко: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться

25.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко  во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться

«Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что все чаще звучат самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую и отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. «Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей», — заявил Александр Лукашенко.

«Надеемся, что Россия как локомотив нашего интеграционного объединения будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран», — добавил глава государства.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, очевидно, что ее восприятие в
 
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