Лукашенко: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться

Источник материала: Чырвоны прамень

Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.





«Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что все чаще звучат самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую и отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. «Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей», — заявил Александр Лукашенко.

«Надеемся, что Россия как локомотив нашего интеграционного объединения будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран», — добавил глава государства.