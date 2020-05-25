Награды – лучшим представителям профессии

Источник материала: Чырвоны прамень

На календаре – вторая половина мая. Это значит, настала пора отмечать День работников физической культуры и спорта. По традиции на Чашниччине ежегодно проходило большое праздничное мероприятие. Многочисленную армию приверженцев здорового образа жизни обычно принимал стадион спорткомплекса «Энергетик» в Новолукомле. На этот раз по известным причинам праздник спорта не состоялся. Но лучших представителей данной сферы отметить не забыли. Приятную церемонию организовали накануне Дня работников физической культуры и спорта в РФСК «Скина».

Поздравить работников столь важной сферы и вручить награды прибыли председатель райсовета депутатов А. Д. Косов, заместитель председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома А. Г. Савельев, председатель Чашникского районного объединения профсоюзов М. В. Шостак, руководитель районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Н. В. Иванова.

В ходе церемонии прозвучало немало слов благодарности в адрес тех, кто воспитывает подрастающее поколение, готовит молодую смену. Очень важно в наше время быть активным и здоровым. Физкультура и спорт должны стать частью жизни каждого человека. В районе совершенствуется инфраструктура, создаются условия для занятий, проводится немало соревнований. Одерживаются важные победы. Следует привлечь больше наших земляков к активному и здоровому образу жизни. Тогда и болеть жители Чашниччины станут меньше.

Итак, награды по случаю профессионального праздника вручены главному специалисту сектора спорта и туризма райисполкома С. Ф. Рябцеву (Почётная грамота райсовета депутатов), тренеру-преподавателю по лёгкой атлетике Чашникской районной ДЮСШ Е. А. Рубану (Благодарность председателя райисполкома), инструктору-методисту РФСК «Скина» О. В. Васюкович (Приветственный адрес сектора спорта и туризма райисполкома), инструктору-методисту РФСК «Скина» А. Г. Качанову, тренеру-преподавателю Чашникской районной ДЮСШ Е. В. Кацеру, учителю предмета «Физическая культура и здоровье» СШ №1 г. Чашники, тренеру-преподавателю областной спортивной школы «Олимпиец» по лыжным гонкам и биатлону Т. Н. Карапузовой (Благодарности сектора спорта и туризма райисполкома), заместителю директора по основной деятельности Чашникской районной ДЮСШ А. Г. Павловскому (Грамота Чашникского районного объединения профсоюзов), заместителю директора по хозяйственной деятельности Чашникской районной ДЮСШ В. В. Подрезу (Благодарность Чашникской районной организации БПРКИСиТ).

Поздравляем всех награждённых! Так держать! Пусть и дальше каждому представителю столь важной профессии сопутствует успех.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.