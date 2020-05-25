Спасибо за мирное небо!(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

75-летие Великой Победы отметили в райцентре в минувшую субботу. По известным причинам пришлось скорректировать праздничную программу. Но тем не менее районное руководство, представители трудовых коллективов, общественных объединений, жители и гости Чашник собрались у памятника воинам-освободителям.





Цветы и венки от благодарных потомков тебе, солдат Победы.Многие держали в руках портреты родных и близких, прошедших самую кровавую в истории человечества войну.





Состоялся митинг. Мы чтим подвиг поколений. И не устанем благодарить наших отцов, дедов и прадедов за мирное небо, под которым живём.





Председатель райисполкома Л. В. Плешко поздравил присутствовавших с большим праздником. Глава района особо подчеркнул, сколь высокой ценой оплачена Победа. Беларусь понесла огромные людские и материальные потери, сотни деревень были сожжены, многие города разрушены. Как такое можно забыть?.. На Чашниччине гитлеровцы оставили поистине кровавый след. И тем не менее народ выстоял. И за это все мы должны быть безмерно благодарны поколению победителей.













В районе многое делается для того, чтобы слава о ратном подвиге не меркла. За памятниками, братскими могилами закреплены шефские организации. Продолжается поисковая работа по установлению имён погибших солдат. Это наш общий долг. А ещё мы должны созидать во благо будущего. Чтобы оставить потомкам цветущий край.





Военный комиссар Чашникского района И. И. Полубинский также поздравил чашничан и гостей города с 75-летием Победы. Важно сохранить преемственность. Сегодняшние защитники Родины должны опираться на традиции своих славных предшественников.





В память о жертвах войны была объявлена минута молчания. Затем руководство района, представители трудовых коллективов и общественных объединений возложили венки и цветы к памятнику воинам-освободителям, на Алее Героев Советского Союза.





На этот раз по соображениям безопасности участников Великой Отечественной на митинге не было. Но их имена не могли не прозвучать в этот день. И в адрес каждого раздались громкие аплодисменты. Люди, которым мы обязаны жизнью, навсегда в наших сердцах.





После митинга праздничная программа продолжилась концертом на площади возле райисполкома. Артисты порадовали публику номерами художественной самодеятельности. Разумеется, звучали песни военных лет. Песни эти давно стали всенародно любимыми. Ибо в них – и грусть, и непроходящая боль, и немеркнущая слава поколений.

Мы безмерно гордимся тем, что выстояли и победили в схватке с ненавистным врагом.

Мы помним, какой ценой досталась Победа. И никогда не забудем, сколько жизней было положено на её алтарь.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.