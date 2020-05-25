Поможем поисковикам найти родственников погибших дубровенцев

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Несмотря на пройденные мирные годы, смену границ и приоритетов, память о Великой Отечественной войне не теряет своей значимости и объема. Наоборот, наши современники, теряя физическую связь с очевидцами тех лет, пытаются вникнуть в суть произошедшего, восстановить утраченные в военном хаосе эпизоды, связывая поколение победителей и их наследников особыми нитями генетической памяти, ментальной причастности к великому подвигу, совершенному народом в 1941-1945 годах.

Именно потребность в осознании этой причастности заставляет молодых людей вести поисковые работы на полях сражений, устанавливать фамилии погибших солдат, разыскивать их родственников и возвращать им частицу памяти рода.

Недавно в Дубровенский район пришло письмо от руководителя поискового отряда «Переправа» Дмитрия Рыполова. Он пишет, что вместе с единомышленниками занимается поиском погибших во время Великой Отечественной войны, но незахороненных солдат — защитников их родного Лодейнопольского района (г.Лодейное поле Ленинградской области).

«В 2017 году в ходе архивной работы с финскими военными донесениями было установлено место боя 7-ой роты 116 стрелкового полка 21 стрелковой дивизии. Эта рота под командованием лейтенанта Вазнина 10 октября 1941 года по¬шла в прорыв на поселок Свирьстрой, но попала в окружение и погибла в полном составе. До последнего времени судьба 95 погибших бойцов так и оставалась неизвестной. Все бойцы и командиры 7-ой роты числятся без вести пропавшими», — рассказал в письме Дмитрий Рыполов.

Далее командир поисковиков сообщает, что со времени установления места последнего боя 7-ой роты были найдены останки 11 бойцов. По именным вещам установлены имена трех. Поисковая работа на месте последнего боя 7-ой роты и установление имен погибших продолжится и сейчас.

Среди тех, кто противостоял финским войскам и не допустил их соединения с фашистскими частями в полное кольцо вокруг Ленинграда, были и дубровенцы. Установлено, что в списках этой роты числились два наших земляка: Сергей Борисович Гонцевич (дата рождения и место жительства не установлены) и Виктор Станиславович Сосновский(1916 г.р., житель г.Дубровно). Дмитрий Рыполов просит отозваться родственников или тех, кто знал этих людей, чтобы в случае обнаружения каких-то данных об этих солдатах, можно было передать частицу памяти семьям погибших.

«В рамках юбилея Великой Победы считаю необходимым рассказать родным и близким о том, что их славные предки не пропали без вести в ленинградских болотах, а геройски погибли в бою с финскими оккупационными войсками 10 октября 1941 года у поселка Свирьстрой Ленинградской области. С той поры прошло много времени и практически нет шансов найти их родственников, но, может быть, удача улыбнется и имена героических бойцов вернутся из небытия к их потомкам», — обратился с призывом Дмитрий Дмитриевич Рыполов.

В первом томе книги «Память. Дубровенский район» в списках земляков, погибших или пропавших без вести, есть имена В.С.Сосновского и С.Б.Гонцевича. Установлено, что В.С Сосновский проживал на ул.Рыбная в Дубровно, призывался Дубровенским РВК, пропал без вести между 23.09.1941г. и 01.12.1941г. Эта дата указана в архивах ЦАМО и в отношении С.Б.Гонцевича, о котором иных достоверных сведений больше не сохранилось.

Если кто-то располагает сведениями об этих людях, просим сообщить в редакцию.

Елена КОРСАКОВА.