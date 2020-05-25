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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экорынок планируют открыть летом в Минском районе Там будет продаваться фермерская мясо-молочная продукция, овощи, фрукты, а также оригинальные угощения от гастроэнтузиастов. В перспективе появятся и городские...

Там будет продаваться фермерская мясо-молочная продукция, овощи, фрукты, а также оригинальные угощения от гастроэнтузиастов. В перспективе появятся и городские мини-рынки выходного дня, где можно будет приобрести, например, сухофрукты из белорусских растений и ягод, крафтовый хлеб или сыр. Пока все инициативы формируются онлайн. По словам экспертов, спрос на фермерские продукты растет.Еще одно ноу-хау: локальные производители приезжают со своими гастроугощениями в столичные рестораны и проводят дегустации в формате "Завтраки с фермером". Таким образом минчане открывают для себя забытые разновидности белорусских продуктов.