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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупная партия средств индивидуальной защиты прибыла в Минск Очередной транш гуманитарной помощи - медикам. В Минскую областную больницу сегодня доставили средства индивидуальной защиты. В наборе - более 30 тысяч масок, 30...

Очередной транш гуманитарной помощи - медикам. В Минскую областную больницу сегодня доставили средства индивидуальной защиты. В наборе - более 30 тысяч масок, 30 инфракрасных термометров и 300 комплектов защитных очков. Крупная партия прибыла самолетом из Китая. О поставке договорилась одна из белорусских частных компаний по строительству жилой и коммерческой недвижимости. Средства индивидуальной защиты были закуплены исходя из потребности медучреждения. Напомним, медики Минской областной больницы сейчас тоже работают с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Ежедневно задействованы около 1000 врачей, медсестер и фельдшеров.Отметим, представители бизнес-сообщества сегодня также посетили Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и Минскую районную больницу. Всего сегодня в медучреждения страны поступило более 100 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков.