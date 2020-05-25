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Крупная партия средств индивидуальной защиты прибыла в Минск

25.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередной транш гуманитарной помощи - медикам. В Минскую областную больницу сегодня доставили средства индивидуальной защиты. В наборе - более 30 тысяч масок, 30 инфракрасных термометров и 300 комплектов защитных очков. Крупная партия прибыла самолетом из Китая. О поставке договорилась одна из белорусских частных компаний по строительству жилой и коммерческой недвижимости. Средства индивидуальной защиты были закуплены исходя из потребности медучреждения. Напомним, медики Минской областной больницы сейчас тоже работают с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Ежедневно задействованы около 1000 врачей, медсестер и фельдшеров. 

Отметим, представители бизнес-сообщества сегодня также посетили Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и Минскую районную больницу. Всего сегодня в медучреждения страны поступило более 100 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков.

 
 
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Очередной транш гуманитарной помощи - медикам. В Минскую областную больницу сегодня доставили средства индивидуальной защиты. В наборе - более 30 тысяч масок, 30...
 
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