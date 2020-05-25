ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Легко ли в Глуске украсть велосипед?

25.05.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Легко ли в Глуске украсть велосипед?

С наступлением весны на улицах Глуска наблюдается всё больше велолюбителей, а вместе с этим растет и количество краж двухколесного транспорта. Большинство случаев — когда владельцы велосипедов оставили их «на минутку» без присмотра, забыли, недоглядели, не закрыли, не пристегнули… Разбираться в случившемся, искать свидетелей и злоумышленников, расследовать, наказывать виновных и возвращать владельцам похищенное потом приходится сотрудникам милиции. С начала этого года на территории Глусского района уже совершено три кражи велосипедов, в 2019 году было зафиксировано 10 случаев. Больше половины таких краж удается раскрыть.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением весны на улицах Глуска наблюдается всё больше велолюбителей, а вместе с этим растет и количество краж двухколесного транспорта. Большинство...
 
Новости дня
Новости общества
 
Совмин предлагает отказаться от отдельных отрядов в колониях для осужденных по наркостатьям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика