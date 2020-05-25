Легко ли в Глуске украсть велосипед?

Источник материала: Радзiма





С наступлением весны на улицах Глуска наблюдается всё больше велолюбителей, а вместе с этим растет и количество краж двухколесного транспорта. Большинство случаев — когда владельцы велосипедов оставили их «на минутку» без присмотра, забыли, недоглядели, не закрыли, не пристегнули… Разбираться в случившемся, искать свидетелей и злоумышленников, расследовать, наказывать виновных и возвращать владельцам похищенное потом приходится сотрудникам милиции. С начала этого года на территории Глусского района уже совершено три кражи велосипедов, в 2019 году было зафиксировано 10 случаев. Больше половины таких краж удается раскрыть.