«Уколы красоты» и лечебный массаж. Совмин утвердил перечень процедур, на которые нужна лицензия

Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило перечень процедур (исследований, манипуляций), которые относятся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность.

В перечень внесено 79 процедур пластической эстетической хирургии, физиотерапии, косметологии и лечебного массажа, сообщает пресс-служба Совмина. Лицензию нужно будет получать в том числе и на следующие услуги:

фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электроэпиляция, ЭЛОС-эпиляция;

аппаратная тракционная терапия, вытяжение в воде;

бесконтактный гидромассаж (с использованием медицинской техники);

механический аппаратный массаж (с использованием медицинской техники);

локальная баротерапия, нормоксическая баротерапия;

пневмокомпрессионная терапия;

роликово-вакуумный массаж.

ингаляционная терапия;

озонотерапия;

термотерапия аппаратная (с использованием медицинской техники), сочетанная термотерапия в SPA-капсуле;

криотерапия, криолиполиз неинвазивный;

аппликации парафина, озокерита, грязи, торфа, глины, нафталана (за исключением аппликаций с применением парфюмерно-косметической продукции);

гидробальнеотерапия (за исключением ванн с применением парфюмерно-косметической продукции, душей и ванн с давлением пузырьков воздуха или струй воды в водной среде ниже 1,5 ат);

кишечное промывание, колоногидротерапия;

газожидкостный, химический, механический, аппаратный пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с применением парфюмерно-косметической продукции, а также без использования медицинских изделий);

мезотерапия инъекционная, в том числе лекарственными средствами и медицинскими газами, инъекционная липолитическая терапия;

инъекционная контурная коррекция биодеградируемыми имплантатами;

инъекционная коррекция функциональных морщин, локального гипергидроза лекарственными средствами на основе ботулотоксина А;

устранение пигментной импрегнации кожи (татуировка и прочее) методами электрокоагуляции, радиокоагуляции, плазменной деструкции, лазерной деструкции, лазерного обесцвечивания;

фототерапия интенсивным импульсным светом возрастных изменений и заболеваний кожи, а также ее косметических дефектов;

ультразвуковой SMAS-лифтинг, радиочастотный лифтинг;

нитевой лифтинг и др.

коррекция мимических морщин, врожденных и приобретенных функциональных изменений лекарственными средствами на основе ботулотоксина А;

ручной лечебный массаж c выполнением специальных массажных приемов.

ручной лечебный массаж с использованием специальных приспособлений (инструментальный).

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Ранее представители СПА и эстетической индустрии говорили о том, что лицензирование серьезно ударит по их бизнесу.