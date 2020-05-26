«Уколы красоты» и лечебный массаж. Совмин утвердил перечень процедур, на которые нужна лицензия

Правительство утвердило перечень процедур (исследований, манипуляций), которые относятся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность.
В перечень внесено 79 процедур пластической эстетической хирургии, физиотерапии, косметологии и лечебного массажа, сообщает пресс-служба Совмина. Лицензию нужно будет получать в том числе и на следующие услуги:
термотерапия аппаратная (с использованием медицинской техники), сочетанная термотерапия в SPA-капсуле;
криотерапия, криолиполиз неинвазивный;
аппликации парафина, озокерита, грязи, торфа, глины, нафталана (за исключением аппликаций с применением парфюмерно-косметической продукции);
гидробальнеотерапия (за исключением ванн с применением парфюмерно-косметической продукции, душей и ванн с давлением пузырьков воздуха или струй воды в водной среде ниже 1,5 ат);
кишечное промывание, колоногидротерапия;
газожидкостный, химический, механический, аппаратный пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с применением парфюмерно-косметической продукции, а также без использования медицинских изделий);
мезотерапия инъекционная, в том числе лекарственными средствами и медицинскими газами, инъекционная липолитическая терапия;