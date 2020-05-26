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«Уколы красоты» и лечебный массаж. Совмин утвердил перечень процедур, на которые нужна лицензия

26.05.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило перечень процедур (исследований, манипуляций), которые относятся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность.

В перечень внесено 79 процедур пластической эстетической хирургии, физиотерапии, косметологии и лечебного массажа, сообщает пресс-служба Совмина. Лицензию нужно будет получать в том числе и на следующие услуги:

  • фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электроэпиляция, ЭЛОС-эпиляция;
  • аппаратная тракционная терапия, вытяжение в воде;
  • бесконтактный гидромассаж (с использованием медицинской техники);
  • механический аппаратный массаж (с использованием медицинской техники);
  • локальная баротерапия, нормоксическая баротерапия;
  • пневмокомпрессионная терапия;
  • роликово-вакуумный массаж.
  • ингаляционная терапия;
  • озонотерапия;
  • термотерапия аппаратная (с использованием медицинской техники), сочетанная термотерапия в SPA-капсуле;
  • криотерапия, криолиполиз неинвазивный;
  • аппликации парафина, озокерита, грязи, торфа, глины, нафталана (за исключением аппликаций с применением парфюмерно-косметической продукции);
  • гидробальнеотерапия (за исключением ванн с применением парфюмерно-косметической продукции, душей и ванн с давлением пузырьков воздуха или струй воды в водной среде ниже 1,5 ат);
  • кишечное промывание, колоногидротерапия;
  • газожидкостный, химический, механический, аппаратный пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с применением парфюмерно-косметической продукции, а также без использования медицинских изделий);
  • мезотерапия инъекционная, в том числе лекарственными средствами и медицинскими газами, инъекционная липолитическая терапия;
  • инъекционная контурная коррекция биодеградируемыми имплантатами;
  • инъекционная коррекция функциональных морщин, локального гипергидроза лекарственными средствами на основе ботулотоксина А;
  • устранение пигментной импрегнации кожи (татуировка и прочее) методами электрокоагуляции, радиокоагуляции, плазменной деструкции, лазерной деструкции, лазерного обесцвечивания;
  • фототерапия интенсивным импульсным светом возрастных изменений и заболеваний кожи, а также ее косметических дефектов;
  • ультразвуковой SMAS-лифтинг, радиочастотный лифтинг;
  • нитевой лифтинг и др.
  • коррекция мимических морщин, врожденных и приобретенных функциональных изменений лекарственными средствами на основе ботулотоксина А;
  • ручной лечебный массаж c выполнением специальных массажных приемов.
  • ручной лечебный массаж с использованием специальных приспособлений (инструментальный).

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Ранее представители СПА и эстетической индустрии говорили о том, что лицензирование серьезно ударит по их бизнесу.

 
 
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Правительство утвердило перечень процедур (исследований, манипуляций), которые относятся к к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую...
 
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